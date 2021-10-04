Наибольшим спросом у посетителей ярмарки пользовался картофель. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске на ярмарке выходного дня купили 112 тонн овощей и фруктов. Она прошла в субботу, 2 октября, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Наибольшим спросом у посетителей ярмарки пользовался картофель. Его приобрели 91 тонну. На втором месте – яблоки. Их продали 6, 5 тонны. На третьем – репчатый лук. Его раскупили 5,2 тонны. Кроме того горожане на ярмарке купили по три тонны моркови и капусты.

На этой ярмарке выходного дня свою продукцию представили 122 сельхозпроизводителя из 21 района Брянской области.

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