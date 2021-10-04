В Брянске наградили педагогов накануне профессионального праздника

В этом учебном году в Брянске педагоги будут обучать почти 54 тысячи школьников. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 4 октября наградили педагогов накануне их профессионального праздника. День учителя отмечают в нашей стране 5 октября. Торжественное собрание прошло в школе №59, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Педагоги получали благодарности Министерства просвещения РФ, почетные грамоты Брянской городской администрации и главы города Брянска, департамента образования и науки Брянской области.

В Брянске в этой профессии работают больше пяти тысяч человек. В этом учебном году они будут обучать почти 54 тысячи школьников. Брянские школы входят в «ТОП-500» лучших образовательных организаций России. Это гимназия №1, 7, Лицеи №2, 27. В «ТОП-200» числится гимназия №1. В «ТОП-100» в химико-биологическом профиле — гимназии №1, 7. Брянский городской лицей № 1 имени А. С. Пушкина признали одним из лучших в Центральном Федеральном округе по качеству образования. По итогам прошлого учебного года 412 выпускников получили медали «За особые успехи в учении».

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