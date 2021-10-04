В Брянске поймали четверых безмасочников

С 27 сентября по 3 октября в Брянске проверили 391 предприятие. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 4 октября поймали четверых безмасочников. Межведомственная комиссия обошла магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего-56 объектов. На каждого нарушителя составили протокол, сообщают в мэрии.

В первую очередь, проверяющие обращали внимание на использование продавцами и покупателями масок, наличие антисептиков и социальной разметки, дезинфекцию корзин и тележек, визуальное информирование посетителей.

- По одному административному документу выписали на покупателей в Володарском и Бежицком районах, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Также один протокол составили на покупателя в Советском районе. В Фокинском нарушителей не выявили.

Всего за прошедшую неделю, с 27 сентября по 3 октября, в Брянске проверили 391 предприятие. Нарушителям масочного режима выписали 29 протоколов.

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