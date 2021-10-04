В Брянской области 6 октября прозвучат электросирены. С 10.35 до 10.56 проведут комплексную техническую проверку готовности к работе автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО) Брянской области. В это же время проверят работу и комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Брянской области (КСЭОН) с включением электросирен.

- Услышав звук сирены, населению необходимо включить радиоприёмники на волнах «Радио РОССИИ», радио «МАЯК» и прослушать сообщение оперативного дежурного, - говорят в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.

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