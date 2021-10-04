До конца года в Брянске обновят освещение на 28 дорогах

Меняют опоры, электропровода, а также старые тусклые светильники на новые светодиодные.

До конца года в Брянске модернизируют освещение на 28 дорогах. Во время комплексного ремонта обновят больше 34 километров уличного освещения. Об этом сообщают ВКонтатке в группе «Дороги Брянской области».

Меняют опоры, электропровода, а также старые тусклые светильники на новые светодиодные. Модернизацию уличного освещения проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

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