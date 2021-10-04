Прокурором Унечского района стал Владимир Зимонин

На пост прокурора Унечского района назначили Владимира Зимонина. Соответствующий приказ подписал Генеральный прокурор Российской Федерации. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Владимир Николаевич- юрист 1 класса. Он родился в 1990 году в деревне Игрушино Почепского района. В 2012 году он окончил Московский университет МВД России.

В 2016 году стал помощником прокурора Советского района города Орла. Позже работал прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью в Орле, помощником прокурора Брянского района Брянской области. С 2020 года трудился заместителем прокурора Унечского района. Служил в Вооруженных силах Российской Федерации.

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