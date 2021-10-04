Жителя Жирятинского района подозревают в убийстве

На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство». Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи задержали 48-летнего жителя Жирятинского района по подозрению в убийстве. На мужчину завели уголовное дело по статье «Убийство», сообщают в пресс-службе СУ СКР по брянской области.

По версии следствия, вечером 28 сентября подозреваемый был около частноог дома по улице школьной в деревне Новое Каплино. Мужчина напал с ножом на одного их двоих находящихся неподалеку местных жителей. Он нанес жертве два удара в область передней поверхности туловища. От полученных травм потерпевший умер на месте.

- Сейчас подозреваемого задержали, - говорят в правоохранительном ведомстве. – Решением суда мужчину заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается

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