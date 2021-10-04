Сотрудника брянского мясоперерабатывающего предприятия признали виновным в смерти обвальщика

В Брянской области специалиста технической службы мясоперерабатывающего предприятия признали виновным в смерти обвальщика цеха. Мужчине назначили год ограничения свободы. Приговор суда уже вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокураруры Брянской области.

С суде установили, что отвественный сотрудник знал о неисправности гидравлической пилы. Он не сообщил об этом своему непосредственному руководителю и не вывел оборудование из эксплуатации.

Неисправную пилу включил обвальщик цеха при распиле туш крупногорогатого скота. Вращающийся диск пилы попал обвальщику в подмышечную область. Это привело к большой кровопотере. От полученных травм потерпевший умер в больнице.

Приговор специалисту технической службы вынесли 16 июля в Выгоничском районном суде. Осужденный пытался его обжаловать. Но Брянский областной суд не нашел оснований для смягчения или отмены наказания.