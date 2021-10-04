В ДТП в Унече пострадали водитель и пассажир мотоцикла

В ДТП в брянском городе Унеча пострадали водитель и пассажир мотоцикла "Хонда". Автоавария случилась около половины девятого вечера в воскресенье, 3 октября, на улице Ленина, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

51-летняя автомобилистка за рулем "Ниссан Патрол" ехала в сторону улицы Крупской. При повороте налево она не пропустила мотоцикл, который двигался навстречу.

У 39-летнего водителя двухколесного транспорта диагностировали сочетанную травму, перелом ноги, повреждение колена, ушибы и ссадины лица и рук. Мужчину госпитализировали. 62-летний пассажир мотоцикла сломал кисть, получил рану головы, ушибы и ссадины. Его отпустили домой, назначив лечение.

Полицейские проводят проверку по факту аварии.