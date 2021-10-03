В брянском Новозыбкове двое детей-сирот получили квартиры. Ключи в торжественной обстановке им вручили в городской администрации, сообщает издание «Маяк».

Новоселам пожелали счастливой жизни в собственных квартирах, счастья и исполнения всех желаний.

В этом году уже восемь новозыбковцев из данной категории получили крышу над головой.

В Брянской области до конца 2021 года дети-сироты получат больше 200 квартир. На их закупку потратят почти 400 миллионов рублей. Об этом 1 октября сообщил на совещании по обеспечению правопорядка, которое провел губернатор Александр Богомаз.

За шесть лет на улучшение жилищных условий оставшимся без попечения родителей брянцам потратили 1 миллиард 713 миллионов рублей. На эти деньги для них приобрели 1 793 квартиры. 70 процентов жилья купили на первичном рынке.

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