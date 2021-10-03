В комментариях советуют обратиться в администрацию Бежицкого района. Фото: "Типичный Брянск", vk.com.

Жителей Брянска беспокоит яма возле дома №4 по улице Федюнинского в 10-м микрорайоне. Фото они опубликовали в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

- Два месяца назад раскопали асфальт и бросили, подъезд к многоквартирному дому, коммунальщики бездействуют, - сетует автор поста.

В комментариях советуют обратиться в администрацию Бежицкого района.

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