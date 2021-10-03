О пострадавших и причинах ДТП пока не сообщают. Фото: "Подслушано Брянск", vk.com.

В Брянске таксист угодил в ДТП и врезался в забор. Автоавария случилась вечером, 2 октября, в Советском районе возле «Полтинника» в направлении Станке Димитрова. Очевидцы опубликовали фото в соцсети ВКонтакте в одной из групп.

Судя по снимку, в ДТП попал автомобиль «Яндекс.Такси». В комментариях пишут, что был и второй участник ДТП. Предполагают, что водитель такси уходил от столкновения. Он свернул с дороги и врезался в забор.

О пострадавших и причинах ДТП пока не сообщают. Обстоятельства уточняются.

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