В Брянске под домашний арест посадили горожанку за взятку полицейскому

Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске под домашний арест посадили местную жительницу за взятку полицейскому. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Днем 29 сентября обвиняемая была в сквере Карла Маркса. Женщина передала 30 тысяч рублей полицейскому за заведение фиктивного уголовного дела на супруга о преступлении «против основ конституционного строя и безопасности государства». Это позволило бы мужчине обратиться за политическим убежищем в США.

Преступление раскрыли оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России в регионе.

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.

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