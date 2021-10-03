Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Брянск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Брянск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2021 12:02

В Брянске под домашний арест посадили горожанку за взятку полицейскому

Женщина пыталась помочь супругу получить политическое убежище в США
Надежда ПЕТРУНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Брянской области.

В Брянске под домашний арест посадили местную жительницу за взятку полицейскому. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Днем 29 сентября обвиняемая была в сквере Карла Маркса. Женщина передала 30 тысяч рублей полицейскому за заведение фиктивного уголовного дела на супруга о преступлении «против основ конституционного строя и безопасности государства». Это позволило бы мужчине обратиться за политическим убежищем в США.

Преступление раскрыли оперативные сотрудники УФСБ России по Брянской области совместно с сотрудниками подразделения собственной безопасности УМВД России в регионе.

- В настоящее время по ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».