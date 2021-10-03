В Клинцовском районе в ДТП пострадала 33-летняя автомобилистка

В Клинцовском районе в ДТП автомобилистка получила сотрясение головного мозга. Автоавария произошла 2 октября около 11.45 на 5 километре дороги Брянск-Новозыбков -подъезд к городу Клинцы. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» ехал со стороны магистрали Брянск-Новозыбков в направлении Клинцов. Он выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль «Лада Калина». За его рулем была 33-летняя женщина.

- В ДТП автомобилистка получила сотрясение головного мозга, - говорят в Госавтоинспекции. – Женщину госпитализировали.

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