Из Брянска в Симферополь вылетел последний самолет в этом году

Фото: Международный аэропорт "Брянск", vk.com.

Из Брянска в Симферополь 2 октября вылетел последний самолет в этом году. Программу полетов завершили, сообщают в соцсети ВКонтакте в группе Международный аэропорт «Брянск».

Заключительный в 2021-м рейс из Брянска в столицу Крыма вылетел в полдень. Перелеты на самолетах SSJ-100 выполняла авиакомпания ИрАэро.

- Симферополь, это одно из самый востребованных и загруженных направлений в летний сезон, пишут в группе. - Будем надеяться, что в следующем году количество рейсов только увеличится.

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