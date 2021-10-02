В Брасовском районе в ДТП пострадала семилетняя девочка

Водитель автомобиля "Лада Калины" сел за руль пьяным. Фото: УГИБДД УМВД России по Брянской области.

В Брасовском районе при столкновении «Лады» с иномаркой пострадала семилетняя девочка. ДТП произошло 2 октября около 15.20 на 3 километре дороги Украина -Чистополянский. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по брянской области.

По предварительной информации 49-летний водитель автомобиля «Лада Калина» ехал со стороны поселка Локоть в сторону дороги М-3 Украина. Поворачивая налево на улицу Королева, не уступил дорогу. Из-за чего врезался в «Ниссан», за рулем которого был 31-летний мужчина. Он ехал со стороны автодороги М-3 Украина в сторону поселка Локоть.

- В ДТП семилетняя девочка, ехавшая в автомобиле «Ниссан», получила перелом левого плеча и ушибла лоб, - говорят в Госавтоинспекции. - ей оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Школьница находилась заднем сидении справа в детском удерживающем устройстве.

Пострадал и водитель «Лады». У мужчины диагностировали резаные раны головы, многочисленные раны плеча и сотрясение головного мозга. Его доставили в больницу, но водитель отказался от госпитализации. К тому же он был пьян.

Кстати, в автомобиле «Ниссан» находилась еще одна семилетняя девочка, но автокресло спасло ребенка от травм.

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