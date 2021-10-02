В Брянске для ковид-пациентов открыли дополнительный госпиталь. Его развернули с 1 октября в хирургическом корпусе Брянской городской больницы № 2. Необходимость в открытии госпиталя возникла в связи с ухудшением эпидситуации, об этом сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов на заседании оперативного штаба.

В госпитале оборудовали 200 коек, из них 18- реанимационные.

На сегодняшний день стационарное лечение больные новой коронавирусной инфекцией проходят в 11 медицинских организациях перепрофилированных в госпитали. Там для больных COVID-19 развернули1893 койки. Данных пациентов по их потребности полностью обеспечили аппаратами ИВЛ.

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