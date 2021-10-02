На Брянщине в 2021 году ввели в эксплуатацию 325 тысяч квадратных метров жилья

В Брянской области в этом году ввели в эксплуатацию около 325 тысяч квадратных метров жилья. Об этом сообщили на совещании в департаменте строительства Брянской области.

По сведениям на 1 октября в регионе в эксплуатацию ввели 324 тысячи 744 квадратных метров жилья. В этом году по сравнению с 2020 объемы строительства увеличились на 131процент. До конца года планируют сдать 436 тысяч квадратных метров.

На совещании также говорили о возведения многоквартирных домов в 2021 году. Кроме того, обозначили планы на 2022 год.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».