В Брянске наградили лучших педагогов области

В регионе трудится почти 25 тысяч педагогов. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянске в Губернаторском Дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина наградили лучших педагогов области. Торжественная церемония прошла накануне Дня учителя 1 октября, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Благодарственные письма губернатора Брянской области получили руководитель профильного департамента Елена Егорова, победители и лауреаты конкурса среди учителей на получение премии за достижения в педагогической деятельности, а также победители конкурсов среди педагогов дошкольного, дополнительного и среднего профессионального образования.

Высокие ведомственные награды вручили лауреатам и победителям конкурсов профессионального мастерства: «Воспитатель года России», «Профессионал-новатор» и «Педагогический дебют — 2021».

Заслуженных наград удостоили и участников Всероссийского проекта «Взлетная полоса». В этом году в нем участвовали 29 ребят. Почти все они поступили в вузы нашей страны. Отметим, что конкурс направлен на бесплатную предметную подготовку детей-сирот, обучающихся в 11-м классе, к успешной сдаче ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения.

В регионе трудится почти 25 тысяч педагогов. С 1 сентября всем педагогам, а это и среднее, общее, дополнительное образование, профессионально-техническое, дополнительно к заработной плате будут выплачивать ежемесячно по пять тысяч рублей. В бюджете Брянской области на эти цели предусмотрено больше двух миллиардов рублей.

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