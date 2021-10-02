Самая старая жительница Брянщины отметила 106-летний юбилей. Проживает женщина в Стародубе, сообщают в отделении Пенсионного фонда России в Брянской области.

Больше всего старейших жителей зарегистрировали в самом Брянске - 13 человек. По 5 долгожителей – в Дятьковском и Стародубском районах, 4 – в Клинцовском районе. По три 100-летних жителя – в Трубчевском и Карачевском районах.

Всего в регионе около 50 человек получают страховую пенсию и достигли векового рубежа.

В данной возрастной категории преобладают женщины. Представителей мужского пола – четверо. Двоим из них исполнилось 103 года.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».