Зрители пожелали, чтобы такие концерты проводили как можно чаще. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Брянской области.

Росгвардия в Брянске дала концерт для пожилых людей. Выступление состоялось в рамках всероссийской акции «Заботой согреем сердца», сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

Оркестр Управления Росгвардии вместе с творческими коллективами Дома культуры Володарского района выступил на открытой площадке. Дережировал оркестром майор Никита Иванов. Музыканты исполнили знаменитые и всеми любимые вальсы, танго, мелодии из советских кинофильмов. Зрители тепло принимали артистов. В завершении программы присутствующие поблагодарили росгвардейцев. Зрители пожелали, чтобы такие концерты проводили как можно чаще.

- Мы всегда с глубоким уважением относимся к пожилым людям, - сказал руководитель оркестра управления Росгвардии по Брянской области майор Никита Иванов. - Старшее поколение особенно нуждается в заботе и внимании. Поэтому музыканты военного оркестра решили подарить пожилым людям праздничное настроение и теплую атмосферу.

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