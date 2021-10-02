В Брянске водитель «Лады» врезался в мотоцикл. ДТП произошло 1 октября около 16 часов 10 минут на улице Ульянова. Об этом сообщают в УГИБДД УМВД России по Брянской области.

По предварительной информации, 51-летний водитель автомобиля «Лада» ехал в средней полосе по улице Ульянова со стороны улицы Флотской. Он не учел безопасную дистанцию до ехавшего впереди мотоцикла «Ямаха». Из-за этого врезался в него.

- В ДТП 17-летний мотоциклист повредил копчик, – говорят в Госавтоинспекции. – Ему назначили лечение и отпустили домой.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».