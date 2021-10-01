На озере ДСК в Брянске построят базу проката инвентаря. На стройплощадку обратили внимание местные жители и пожаловались в СМИ. После публикаций прокуратура провела проверку, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

- В 2017 году земельный участок на берегу озера предоставили в аренду физическому лицу для размещения кемпинга, - говорят в прокуратуре. - Участок можно использовать для размещения домов отдыха, пансионатов, кемпингов.

В этом году арендатору выдали разрешение на первый этап строительства. На него получили разрешение в Отделе водных ресурсов по Брянской области. Объект не попадает в береговую полосу и водоохранную зону. Никаких нарушения при строительстве не нашли.

Озеро ДСК - искусственный водоем. Он внесен в государственный водный реестр как обводненный карьер №89.