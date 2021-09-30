В Брянске на модернизацию освещения выделили 50 миллионов рублей

В Брянске на модернизацию наружного освещения в этом году выделили больше 50 миллионов рублей. Основные работы по модернизации наружного освещения на территории города проводят в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Так, в этом году во время комплексного капитального ремонта 28 городских автодорог обновят больше 34 километров освещения.

- Меняют опоры, электропровода, а также старые тусклые светильники на новые светодиодные, - сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. - На эти цели в текущем году направили около 50 миллионов рублей.

В этом году на содержание уличных сетей уличного освещения протяженностью 821,1 километра направили 27, 6 миллионов рублей. На эти деньги Дорожное управления проводит их ремонт.

В этом году на капитальный ремонт объектов наружного освещения выделили 7,4 миллионов рублей. За их счет уже обустроили линии наружного освещения и замену старых электропроводов по улице Деснянский спуск, переулку Фокина, улице Профсоюзов (от улицы 4-я Разина до кладбища), переулку Чернышевского (от улицы Чернышевского до улицы Тельмана), на участках от улицы Вяземского до улицы Кольцова, 15 и от улицы Никитина до здания Художественной школы, а также по улице Лесной в поселке Радица-Крыловка.

Кроме того, заключили контракт на капитальный ремонт наружного освещения по улице Жилстроя. До конца года планируют капитально отремонтировать освещения по улице Гомельской (от улицы Дзержинского до улицы Льговской; от улицы Гомельской,38 до улицы Транспортной), а также участка от завода Литий до здания колонии ИК-2 и участка улицы Новозыбковской детского сада «Деснянские звездочки». Проектно-сметная документация по этим объектам проходит государственную экспертизу.

За последние годы мы обновили уже больше 150 километров линий освещения.

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