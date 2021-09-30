Брянские полицейские уничтожили 136 очагов мака. Дикорастущее наркосодержащее растение заполонило площадь коло трех тысяч квадратных метров. Кроме того ликвидировали пять незаконных посевов, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Данные еры приняли в рамках комплексной оперативно-профилактической операции «Мак – 2021». Ее проводили в несколько этапов с мая по октябрь этого года. Цель - выявить и пресечь преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.

- Выявили 194 административных правонарушения, изъяли около пяти килограммов наркотических средств растительного происхождения,-сообщают в правоохранительном ведомстве. – Кроме того завели 27 уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом таких наркотических средств.

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