В Брянской области родителей Героя России оставили без пенсии. Нарушения закона Военным комиссариатом Брянской области выявила прокуратура.

Во время проверки установили, что работники военного ведомства с августа 2019 года по июль 2020 года не пересчитали и не выплачивали пенсию в повышенном размере по случаю потери кормильца родителям Героя России.

Прокурор подал иск в суд с требованием взыскать невыплаченные денежные суммы.

- Суд удовлетворил иск и обязал ответчика сделать перерасчет и выплатить недополученные суммы пенсий родителям Героя России, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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