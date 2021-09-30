Двух брянцев осудят за незаконный игровой бизнес

В Брянской области завершили расследование уголовного дела двух жителей Клинцов, обвиняемых в незаконном проведение азартных игр. Обвиняемые действовали группой по предварительному сговору с еще одним проживавшим в регионе мужчиной. Он был организатором с октября 2019 по март 2020 года, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

Азартные игры проводили с помощью интернета и компьютера вне игорной зоны. В итоге получали незаконный доход.

- Сейчас расследование завершили, а материалы уголовного дела направили прокурору для изучения и решения вопроса о направлении в суд, - говорят в правоохранительном ведомстве. - Самого организатора к уголовной ответственности не привлекли, потому что он погиб до заведения уголовного дела.

Преступление выявили сотрудники районного подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции органа внутренних дел региона.

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