В Брянской области насчитали около 206 тысяч пожилых людей

В Брянской области на начало этого года проживало почти 206 тысяч пожилых людей в возрасте от 65 лет и старше. Это составляет 17 процентов от всех жителей, сообщают в Брянскстате.

В этой возрастной категории населения женщин в 2,2 раза больше, чем мужчин. При этом гораздо быстрее стареют сельские жители. Их численность составляет 17,8 процентов, а в городе проживают 17,3 процента.

В регионе на начало 2021 года проживают 8,3 тысячи человек долгожителей. Это люди в возрасте 90 лет и старше.

По данным на 1 июля на Брянщине насчитали 405,2 тысячи пенсионеров. Они все стоят на учете в системе Пенсионного фонда. 81 тысяча пенсионеров продолжает трудиться.

Не отстают пожилые люди от современных технологий. Среди них также есть активные пользователи Интернета. Число таких людей в возрасте 60-69 лет увеличилась с 4,7 процента от общего числа пользователей в 2017 году до 12 процентов в 2020 году. В возрасте 70-79 лет выросла с 0,7 процента до 1,8 процента.

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