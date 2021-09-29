ТМХ отправил в Туркменистан пассажирский и грузовой тепловозы ТЭП70БС и 2ТЭ25КМ

Фото: АО «Трансмашхолдинг».

Москва, 29 сентября 2021 г. Акционерное общество открытого типа «Демирёллары» (туркм. «Demirýollary» AGPJ), оператор железнодорожного транспорта Туркменистана, приобрело у АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) пассажирский тепловоз ТЭП70БС и магистральный грузовой тепловоз 2ТЭ25КМ. Об этом сообщили в Дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Тепловозы направлены в локомотивное депо Ашхабад. Поставка осуществлена в соответствии с контрактами, заключенными в октябре и в ноябре 2020 года.

ТМХ осуществляет поставки в Туркмению грузовых и пассажирских тепловозов впервые с момента создания компании.

2ТЭ25КМ – это магистральный грузовой двухсекционный тепловоз с электрической передачей переменно-постоянного тока. Выпускается на Брянском машиностроительном заводе (входит в состав ТМХ). Локомотив способен обеспечивать вождение поездов массой до 6400 тонн и успел хорошо себя зарекомендовать в разных климатических зонах. Тепловозы 2ТЭ25КМ широко эксплуатируются на железных дорогах России и Монголии, крупных промышленных предприятиях нашей страны, Казахстана и Узбекистана.

Трансмашхолдинг – единственный в России разработчик и производитель локомотивов всех существующих классов – электровозов и тепловозов различного назначения, мощности, составности, рода тока.