Брянский ансамбль «Зарянка» победил не международном фестивале «ПроЯвление»

Творческий коллектив на суд жюри представил программу «Как у нас было во дому». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Брянский ансамбль «Зарянка» победил не международном конкурсе-фестивале «ПроЯвление». Он прошел в Курске в минувшие выходные, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Творческий коллектив на суд жюри представил программу «Как у нас было во дому». На ряду с другими участниками призы получил и образцовый фольклорный ансамбль «Зарянка» Дворца культуры железнодорожников. Артисты стали лауреатами I степени и обладателями специального диплома «За любовь к народной песне» в номинации «Народный вокал».

Дипломы вручили и солистам ансамбля – Владиславу Киселеву, Анастасии Черновой, Арине Липской, Алине Манджос и Софии Горезиной. Диплом «За профессионализм» получил концертмейстер Игорь Васенин.

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