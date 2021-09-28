В брянском поселке Кузьмино на трассе Р-120 отключат освещение

В поселке Кузьмино Брянского района в среду, 29 сентября, отключат освещение. Об этом сообщают в пресс-службе ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск».

Света не будет с 11.00 до 16.00 на участке дороги Р-120 Орел – Брянск – Смоленск — граница с Республикой Белоруссия с 131 по 133 километр. Это связано проведением плановых работ на линии электросети.

Водителей призывают понять ситуацию. А также – быть осторожными, проезжая места работ.

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