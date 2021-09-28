Фильм заключенных из брянского Стародуба получил приз кинофестиваля

Фильм рассказывает о судьбе осужденного и его взаимоотношениях с семьей, с которой он долгое время находятся в разлуке из-за полученного срока. Фото: пресс-служба УФСИН России по Брянской области

Фильм осужденных брянской исправительной колонии №5 занял второе место на кинофестивале экранного творчества «Надежда. Челябинск – 2021». Картина называется «Сквозь тернии». Ее создали в городе Стародубе осужденные ИК-5 в студии кабельного телевидения. Награду принимал заместитель начальник УФСИН России по Брянской области полковник внутренней службы Евгений Фадеев, сообщают в пресс-службе ведомства.

Фильм рассказывает о судьбе осужденного и его взаимоотношениях с семьей, с которой он долгое время находятся в разлуке из-за полученного срока.

Гран-при жюри присудило двум работам, которые сняли осужденные из колоний Челябинской области - «Второй шанс» и «Измени свою жизнь».

- Главная миссия фестиваля помощь в обретении нового смысла в жизни тем, кто однажды оступился и преступил закон, - говорят в пресс-службе УФСИН России по Брянской области. - В каждой картине показаны чувства людей, которых разделило тюремное заключение. Победители выбирались тщательным образом: каждая работа оценивалась по множеству критериев, но главными, конечно, являлись искренность и душевность.

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