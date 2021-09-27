В Брянске 27 сентября поймали четырех безмасочников

В Брянске поймали четырех безмасочников. Очередной рейд провели 27 сентября. на нарушителей составили протоколы, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

Межведомственная комиссия обошла магазины, кафе, салоны красоты, торговые центры. Всего – 58 объектов.

- В Бежицком районе два протокола составили на продавцов магазинов, - говорят в мэрии города. – По одному протоколы выписали в Володарском и Советском районах на продавца и заместителя управляющего магазина.

Всего за прошедшую неделю в городе проверили 224предприятия. На нарушителей составили 20 протоколов.

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