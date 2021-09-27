На Брянщине в октябре изменят расписание пригородных поездов в направлении Унечи

Брянской области изменят расписание пригородных поездов в Унечском направлении. Это связано с ремонтными работами на путях, сообщают в службе корпоративных коммуникаций Брянского региона МЖД.

с 8 по 11 октября с 14.30 до 18.30 железнодорожники отремонтируют 15 километров пути на перегоне Рассуха – Унеча. В указанные дни два пригородных поезда выполнят укороченные рейсы: №6305 Брянск-Орловский – Унеча (отправлением в 12.56). Он проследует до станции Рассуха, №6308 Унеча – Брянск-Орловский отъедет от станции Рассуха в 16.40.

12 октября с 14.00до 18.00 ремонтно-путевые работы на станции Рассуха продолжат. Поэтому, пригородный поезд №6305 будет следовать до станции Жудилово, №6308 – отправится от станции Жудилово в 16.52. На участке Жудилово – Унеча поезда ходить не будут.

Также, в будние дни с 13 по 18 октября с 13.00 до 17.00 будут ремонтировать путь на 10 километре однопутного перегона Робчик – Песчаники. В эти дни пригородные поезда №6906 Новозыбков – Унеча (отправлением в 14:27) и №6907 Унеча – Новозыбков (отправлением в 16:15) выполнят укороченные рейсы. Они будут курсировать между Новозыбковом и Робчиком, В дни ремонта на участке Робчик – Унеча рейсы отменят.

Ознакомиться подробнее с изменениями в расписании пригородных поездов можно на вокзалах, остановочных пунктах, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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