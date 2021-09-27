Брянский театр кукол получил диплом Межрегионального фестиваля

Жюри высоко оценило мастерство кукловождения актеров. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянский театр кукол стал дипломантом IV Межрегионального фестиваля «Золотое колечко», который прошел во Владимире. Брянская труппа кукловодов представили спектакль «Сказка о попе и работнике его Балде», сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

Жюри высоко оценило мастерство кукловождения актеров.Особенно впечатлили танец главного героя-Балды.

Также вместе с актерами театра на фестиваль посетили любимые персонажи брянских зрителей - кот Василий и пес Тузик. Они сопровождали своих хозяек, актрис Наталию Громыкину и Юлию Горбачеву.

В фестивале «золотое колечко» также участвоали коллективы из Москвы, Владимира, Воронежа, Волгограда, Тулы, Ижевска, Кирова, Рыбинска и Набережных Челнов. У Брянские актеры получили возможность посмотреть работы коллег, обменяться опытом и наладить творческие контакты.

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