Брянец предстанет перед судом за убийство приятеля

Жителя брянского Стародуба осудят за убийство знакомого. Уголовное дело направили в суд, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Во время предварительного расследования установили, что ночью 12 июля обвиняемый пригласил к себе в гости приятеля. Внезапно между ними вспыхнула ссора. В порыве гнева брянец схватил нож и ударил 29-летнего знакомого в область сердца. От ранения молодой человек умер на месте преступления.

- Уголовное дело передали в Стародубский районный суд для рассмотрения по существу, - говорят в надзорном ведомстве.

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