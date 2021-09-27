В Фокинском районе Брянска обрушилась часть стены дома 1б на московском проспекте. По сообщению СМИ в Интернете прокуратура провела проверку.

Выяснили, что товарищество собственников жилья не позаботилось об установке защитного ограждения об уборке свалившихся кирпичей, нарушенной оконной балки, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Это может привести к падению стройматериалов на людей. Кроме того. На растрескавшейся кирпичной стене не установили маячки. Плюс к этому, жильцы дома не оповещены о возможном обрушении кирпичной кладки. Также не провели строительно-техническую экспертизу по установлению причины обрушения.

- Председателю ТСЖ прокуратура внесла представление, – говорят в надзорном ведомстве. – От него потребовали устранить нарушения. Завели административное дело по статье «Нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений».

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