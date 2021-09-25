В пожаре в брянском Почепе погиб 43-летний мужчина

Больше двух часов потребовалось на ликвидацию пожара в брянском городе Почеп днем в субботу, 25 сентября. В огне погиб 48-летний мужчина, сообщили «Комсомольской правде» в Брянске» в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По уточненной информации, в 14.05 пожар удалось локализовать, спустя 40 минут – ликвидировать открытое горение, в 15.52 – ликвидировать пожар полностью.

– В пожаре погиб мужчина 1973 года рождения, – прокомментировала начальник пресс-службы чрезвычайного ведомства Татьяна Сенина. – Причину пожара установят эксперты.

Напомним, по переулку 1-му Трубному в Почепе горел частный жилой дом. Пожар зафиксировали в 13.40. По вызову выезжали две автоцистерны. К прибытию пожарных у строения по всей площади горела кровля.

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