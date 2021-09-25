В брянской Жуковке ищут пропавшую 42-летнюю Жанну Храмко

Фото: vk.com, сообщество "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Брянской области".

В брянском городе Жуковка ищут пропавшую 42-летнюю Жанну Храмко. Женщина ушла из дома в неизвестном направлении 15 сентября, сообщают поисковики отряда «Лиза Алерт» в своей сетевой группе.

Ориентировку на пропавшую волонтеры разместили вечером в субботу, 25 сентября.

Приметы Жанны Храмко: рост 165 сантиметров, плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серые.

Была одета: предположительно синяя рубашка, синие джинсы.

- Может находится в вашем городе, - отмечают участники отряда.

Пропавшую женщину ищут на территории всей Брянской области. Особо пристальное внимание уделено городу Жуковка и Жуковскому району.

Информацию о местонахождении Жанны Васильевны сообщать следует по телефонам: 02, 102 (полиция), либо 88007005452 (горячая линия отряда «Лиза Алерт»).

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