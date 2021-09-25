У предприятия в Брянске нашли два артснаряда и мину времен войны

Два артиллерийских снаряда и мину времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории предприятия в Брянске в субботу, 25 сентября. Их оперативно изъяли и обезвредили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

О происшествии чрезвычайное ведомство отчиталось в 10.14.

Сообщение об обнаружении «подарков войны» поступало в оперативную дежурную смену ЦУКС. Отмечалось, что залегали те на территории ЗАО «Брянское предприятие промышленного железнодорожного транспорта».

– Благодаря действиям спасателей были изъяты и обезврежены два артиллерийских снаряда калибра 82 миллиметра и минометная мина калибра 76 миллиметров, – отмечают в МЧС. – Работы на месте ЧП вела спецгруппа Брянского пожарно-спасательного центра. Никто не пострадал.

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