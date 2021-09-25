На станции Навля увековечат память Великого князя Михаила Александровича

Фото: vk.com, сообщество "БФ "Возрождение Брасовского имения"".

Памятную доску в честь Великого князя Михаила Александровича откроют на станции Навля в Брянской области. Торжественную церемонию назначили на 1 октября, сообщают в сетевой группе благотворительного фонда «Возрождение Брасовского имения».

Деньги для изготовления памятной доски собирали через пожертвования. А инициировала их краевед, бывший директор Навлинского музея Тамара Слуцкая.

«Почему памятная доска в Навле, на станции? Тот, кто в теме, знает каким обширным было Брасовское имение Великого князя Михаила Александровича, и где была расположена основная его часть», - поясняют в фонде.

Открытие памятной доски начнется в 11.00.

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