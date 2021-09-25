В Погарском районе иномарка улетела в кювет и загорелась, пострадал ребенок

В пятницу, 24 сентября, в Погарском районе в кювет улетела иномарка. После столкновения с деревом она загорелась. Пострадали два человека, в том числе 11-летний ребенок, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Автоавария произошла около одиннадцати часов вечера на 18-м километре автодороги «Брянск - Новозыбков - Погар».

- По предварительной информации, 52-летний водитель автомобиля «Ситроен Берлинго» не справился с управлением, - рассказывают в Госавтоинспекции. - Он двигался со стороны Погара. Пострадавших увезли в больницу.

В ведомстве добавили, что у водителя медики диагностировали травму грудной клетки и повреждения головы. У его 11-летнего спутника - перелом левого плеча и скальпированную рану волосистой части головы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Кстати, для брянских дорог это единственное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими за пятницу, 24-е.

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