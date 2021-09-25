От коронавируса в Брянской области умерли еще 13 человек

В Брянской области еще 13 человек умерли от коронавируса. Новые смерти от опасной инфекции подтвердили накануне – сообщил региональный оперативный штаб утром в субботу, 25 сентября. Общее число умерших от ковида составляет 1399.

За сутки 156 больных выздоровели. Их повторные тесты на инфекцию – отрицательные. Общее количество таких пациентов на 25 сентября – 60070.

Всего в Брянской области зарегистрировали 64549 случаев заболевания «Ковид-19». Прирост новых случаев – 182. Сейчас наш регион занимает 35 место в России по суммарному числу заболевших с начала пандемии.

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