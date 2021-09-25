За сутки коронавирус выявили у 182 брянцев

182 жителям Брянской области диагностировали коронавирус в последние сутки. Такова официальная информация регионального оперштаба на утро субботы, 25 сентября.

На отчетную дату общее число ковид-положительных составляет 64549. Из них 60070 человек – или 93 процента – уже победили инфекцию. Непосредственно накануне зарегистрировали 156 выздоровлений.

Сейчас Брянская область находится на 35 месте в России по числу инфицированных жителей с начала пандемии. Суточный прирост заболеваемости - 0,3 процента.

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