В Брянске на новой дороге-дамбе за 10 дней произошло 3 ДТП

Фото: "Брянский водитель", vk.com.

В Брянске на новой дороге-дамбе за 10 дней произошло три ДТП без пострадавших. Об этом "КП-Брянск" сообщили в городской автоинспекции.

Водители в соцсетях жалуются на огромную лужу на проезжей части, из-за которой некоторые чуть не попали в автоаварию. Один из водителей повредил машину на 400 тысяч рублей. Автомобилисты требуют привлечь к ответственности подрядчика.

Однако в ОГИБДД по городу Брянску сообщили другое.

- Две аварии случились по причине превышения скорости, а одна из-за наезда пьяного водителя на бордюрный камень, - сообщили городском ГАИ.

Напомним, движение по новой магистрали открыли 14 сентября. Длина участка составляет 4,8 километра из общей протяженности объекта в 5,4 километра.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».