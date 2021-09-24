В Брянске на проспекте Московском сносят остановку «51-я школа»

Фото: "Брянские известия".

В Фокинском районе Брянска на проспекте Московском сносят остановку «51-я школа». Фотографией поделился читатель 24 сентября, сообщают «Брянские известия».

Напомним, с проспекта Московского раньше убрали павильоны на остановках «Мясокомбинат», «Литий» и «Улица Менжинского», «Школа №28».

На месте надежных, прочных павильонов поставили хрупкие конструкции. Они не защитят пассажиров ни от ветра, ни от дождя.

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