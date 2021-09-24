ПРОДАЮТСЯ участки под ИЖС в современном благоустроенном микрорайоне села Глинищево

Фото: Агрохолдинг "Охотно".

ПРОДАЮТСЯ участки под ИЖС в современном благоустроенном микрорайоне с. Глинищево.

Все коммуникации вдоль участка: центральный водопровод, центральная канализация, газ, электричество.

В микрорайоне находится новый детский сад "Дружба", коттеджный поселок, футбольное поле, сквер, теннисный корт, продуктовые магазины.

Дороги к участкам и по всему микрорайону заасфальтированы, очень ровные.

Микрорайон очень чистый, ухоженный и развивающийся! Идет активная застройка новыми красивыми современными домами и коттеджами.

Участки под застройку красивого уютного дома, плодородная земля, подойдет для возведения сада и огород.

Чистый воздух, тихая местность, красивая природа.

До города 15 минут по трассе.

ЗВОНИТЕ: 8-980-331-03-05.

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