В Брянске осудили посредника в деле о взяточничестве в МРЭО ГИБДД. На три года виновного отправили в колонию общего режима за посредничество в даче взятке за сдачу экзаменов на водительские права. Виновному придется заплатить 525 тысяч рублей штрафа, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

В суде установили, что 38-летний мужчина по договоренности передал 105 тысяч рублей сотрудникам МРЭО ГИБДД. За это данное вознаграждение взяткодателям дали гарантию на положительные оценки на практическом экзаменационном испытании на права в условиях города. Сами претенденты на права даже не присутствовали на экзаменах.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Это уголовное дело, как и основное — на начальника отделения по экзаменационной работе МРЭО ГИБДД и государственного инспектора, расследовали в Следственном управлении СКР по Брянской области. По основному делу суд еще идет. Подполковнику полиции Армену Мкртчяну грозит до восьми лет лишения свободы.

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