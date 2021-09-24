В Брянской области контрольно-счетную палату возглавила Ольга Павлова. Депутаты регионального заксобрания 24 сентября на заседании согласовали ее кандидатуру.

До этого она исполняла обязанности руководителя контролирующего органа. Во временном статусе Ольга Павлова сменила предыдущего руководителя – Юрия Девяткина. Она прошла профессиональный путь от аудитора до заместителя руководителя региональной Контрольно-счетной палаты.

Об Ольге Павловой отзываются как о высококвалифицированном, грамотном специалисте.

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