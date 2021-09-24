В Брянской облдуме подтвердили полномочия депутатов Воробьева и Попадайло

В Брянской областной Думе подтвердили полномочия вновь избранных депутатов Алексея Воробьева и Василия Попадайло . Они представляют партию «Единая Россия». Их избрали на дополнительных выборах, которые прошли с 17 по 19 сентября.

Первый депутат в Думу прошел по Жуковскому одномандатному округу. Второй — по Климовскому одномандатному округу.

Удостоверения они получили 24 сентября на заседании Брянской областной Думы.

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